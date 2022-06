Bloccati dal maltempo sul Colle del Rutor, in salvo tre operai

Sono stati tratti in salvo stamane i tre operai che ieri pomeriggio erano rimasti bloccati sul Colle del Rutor (3.373 metri). L'elicottero di una ditta privata che li aveva trasportati in quota per svolgere alcuni lavori non poteva raggiungerli per il rientro a causa del maltempo.

L'allarme era scattato anche perché i tre non erano attrezzati per trascorrere la notte in quelle condizioni.

Così una squadra di uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza è salita via terra.

Una volta raggiunti, i tre sono stati equipaggiati anche di ramponi e del materiale per il bivacco sul posto. Stamane sono stati recuperati in elicottero e sono stati visitati in pronto soccorso ad Aosta per precauzione. Le loro condizioni fisiche sono buone.