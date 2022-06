Ad Aosta riapre la bocciofila del quartiere Cogne

E' pronta a riaprire la bocciofila del quartiere Cogne di Aosta, in via Giorgio Elter 28. Dopo oltre due anni di chiusura l'amministrazione comunale l'ha restituita alla cittadinanza attraverso un bando di co-progettazione. La cerimonia di inaugurazione è in programma venerdì 24 giugno alle 16.30, con un'esposizione di motocicli Vespa d'epoca, gioco delle bocce a baraonda, musica dal vivo e cocktail.

Per il primo anno il Comune spende circa 110 mila euro, cifra che scenderà a poco meno di 70 mila dal secondo. I lavori, non ancora del tutto conclusi, hanno riguardato vari aspetti, dalla tinteggiatura all'impianto idraulico. La gestione è affidata per due anni, rinnovabili alle cooperative L'esprit à l'Envers e La Sorgente.

"La bocciofila è nata negli anni '50 e nel 2005 la Regione l'ha ceduta al Comune", ha ricordato in conferenza stampa l'assessora comunale alle politiche sociali, abitative e alle pari opportunità, Clotilde Forcellati. La riapertura è un "obiettivo raggiunto" per il Comune, secondo il sindaco, Gianni Nuti. "Il programma delle attività previste va oltre le bocce, puntiamo alla socializzazione. Il campo servirà anche come cinema e siamo aperti alle proposte", ha anticipato Forcellati. Lo spazio vuole essere "di tutti, per far vivere il quartiere", ha sottolineato Federica Obino, della cooperativa l'Esprit à l'envers. La bocciofila sarà aperta dal martedì al sabato (ore 7.30 -12.30 e 15 - 20,) e la domenica pomeriggio (15 - 20).