Dopo furto fragole danneggiata recinzione campo Forrest Gump

(ANSA) - AOSTA, 18 GIU - A un mese dal furto del raccolto di fragole che in Valle d'Aosta ha dato origine a una gara di solidarietà, torna a essere preso di mira il campo di Quart coltivato dai ragazzi diversamente abili della Forrest Gump Vda onlus. Stamane i responsabili della cooperativa hanno segnalato ai carabinieri il danneggiamento della recinzione elettrificata che protegge le coltivazioni di località La Plantaz dagli animali selvatici.

"Tra ieri pomeriggio e la notte qualcuno ha spento l'interruttore e ha strappato i contatti", spiega il vice-presidente, Paolo Camagni. "E' poca cosa - aggiunge - rispetto al furto delle fragole", che aveva causato un danno di circa 6 mila euro, utili a pagare gli stipendi dei ragazzi.

"Nessuno - prosegue - ci ha fatto pressioni, è un gesto inspiegabile. Spero sia solo una ragazzata e che non ci saranno ulteriori episodi. I nostri ragazzi ci chiedono se qualcuno ce l'abbia con noi, io non so cosa rispondere".

Ai responsabili della cooperativa ieri era stato segnalata la presenza di una persona che, scesa da un furgone bianco, si era infilata in un sentiero. "Ma non sappiamo se poi sia andata nei nostri campi o altrove", aggiunge Camagni. (ANSA).