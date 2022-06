Referendum, in Vda 98 mila elettori chiamati a esprimersi

(ANSA) - AOSTA, 11 GIU - Sono 98.361 gli elettori chiamati alle urne domenica 12 giugno in Valle d'Aosta sui cinque referendum relativi alla giustizia, presentati a livello nazionale da Lega e Radicali. Dalle ore 7 alle 23, nelle 151 sezioni allestite in 74 comuni, potranno recarsi 47.986 maschi e 50.375 femmine.

Per rendere valide le consultazioni, dovrà andare a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Gli elettori sono chiamati ad esprimersi in tema di incandidabilità e decadenza (con riferimento alla Legge Severino), custodia cautelare, separazione delle carriere, valutazione dei magistrati, firme necessarie per candidarsi alle elezioni del Csm.

"In considerazione - hanno deciso i ministri dell'Interno e della Salute - del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data del protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina è fortemente raccomandato" e non è quindi più obbligatorio. (ANSA).