Incidenti stradali: scontro auto-moto a Gignod, morto centauro

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto a Gignod verso le 18. In base alle prime informazioni, il centauro si è scontrato contro un'auto per cause al vaglio della polizia. L'incidente è avvenuto all'altezza della stazione di servizio in località Chez Roncoz, sulla strada statale 27.

In base a una prima ricostruzione della polizia, il motociclista procedeva in direzione Nord quando si è scontrato con l'automobile che stava uscendo dalla stazione di servizio. I sanitari giunti sul posto hanno constatato il decesso.