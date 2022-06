Torna appuntamento con festa prosciutto Saint-Marcel

Dopo due anni di stop forzato causa pandemia torna l'appuntamento con la Gran Festa in onore del Prosciutto di Saint Marcel. La rassegna è in programma dal 17 al 19 giugno. Ad inaugurare la manifestazione, con il tradizionale taglio del prosciutto, saranno Federica Brignone e Federico Pellegrino.

"Una festa all'insegna dell'enogastronomia, della musica e del divertimento - si legge nella presentazione - lungo la Via del Prosciutto: 18 chilometri di gusto con 12 tappe dislocate nei vari villaggi di Saint-Marcel che, assieme alle diverse offerte culinarie e musicali, proporranno svariate attività all'aria aperta per gli amanti dello sport e della natura".

La tre giorni enogastronomica sarà inoltre animata dalle dimostrazioni dal vivo della lavorazione del legno e dell'intaglio nel villaggio di Jayer, e della macinazione del grano con mulino ad acqua e cottura del pane nell'antico forno del 1600 a Seissogne. Non mancheranno appuntamenti musicali, tra cui spiccano i concerti dei "The Uppertones" (venerdì) e di "Boj & The B.O.O.M.". Sarà inoltre possibile visitare il Santuario in stile neoclassico intitolato a Notre Dame de Tout Pouvoir nel villaggio di Plout, le Miniere di Servette (posti limitati) e il centro multimediale delle Miniere di Servette allestito all'interno del Municipio.