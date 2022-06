Classifica Sole 24 ore, Aosta è 1/a per il benessere dei bambini

Aosta è al 1/o posto tra le province italiane per il benessere dei bambini, al 6/o posto per quello degli anziani e scivola al 37/o, invece, per quello dei giovani.

E' quanto emerge dalla classifica de 'Il Sole 24 ore' dedicata alla qualità della vita nelle province per i tre target generazionali.

Aosta, si legge, è "al primo posto per le scuole accessibili (63,2% sul totale) e per la quota di edifici scolastici con la mensa (70,8%), chiude la top 5 dello spazio abitativo con 100,9 metri quadri". Piacenza guida la classifica del benessere per i giovani e Cagliari la graduatoria per quello degli anziani.

Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale classifica di fine anno, le tre classifiche (ciascuna composta da 12 indicatori) misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani.

Nel 2021 Aosta si era piazzata al 34/o posto per il benessere dei giovani e al 4/o posto per quello di bambini e anziani.