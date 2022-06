Pirovano, intesa con Walsin è occasione unica

"L'intesa con il gruppo Walsin rappresenta per Cogne acciai speciali un'occasione unica di espansione ulteriore sia verso i mercati già consolidati che verso ulteriori mercati". Lo ha detto il direttore generale della Cogne Acciai Speciali, Monica Pirovano, in merito all'accordo con il gruppo di Taiwan per l'ingresso nel capitale sociale con il 70% delle quote. "E', altresì, premura dell'azienda - prosegue - sottolineare che, le condizioni economiche e normative del lavoro rimarranno tutelate dalla legge italiana come fonte di rango primario, dal contratto collettivo per le aziende metalmeccaniche ed installazione impianti e dagli eventuali accordi di secondo livello. Parlando di lavoro e di condizioni di lavoro, l'azienda ha apprezzato e posto come condizione necessaria per la finalizzazione dell'intesa, l'attenzione che Walsin dimostra per le proprie Persone. Un valore che Cogne acciai speciali non solo condivide, ma che ha messo al centro della propria progettualità".