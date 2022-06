Due mln a piccole stazioni sci, sindaci chiedono tavolo lavoro

L'assemblea del Cpel ha espresso parere positivo, con osservazioni, al disegno di legge regionale n. 65 'Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale' (relatore Loredana Petey), che prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. I sindaci hanno richiesto, ai fini della concreta attuazione della legge, "l'istituzione di un tavolo di lavoro tra gli assessorati regionali competenti e i Comuni sui cui insistono piccole stazioni sciistiche e ha espresso l'esigenza di definire con maggior chiarezza la posizione dei Comuni che sono direttamente proprietari di impianti, con l'obiettivo di una corretta e concreta applicazione di quanto disciplinato".

Il Cpel ha espresso inoltre parere positivo all'unanimità sulla proposta di legge regionale n. 63 'Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso)', relatore Franco Manes, e sulla proposta di deliberazione della giunta regionale concernente la 'Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, ai sensi dell'art. 1 della l. 234/2021, per gli anni 2022 e 2023' (relatore Alex Micheletto). Complessivamente l'assemblea dei sindaci ha espresso parere favorevole a nove proposte di legge e atti.