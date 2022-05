Covid: 38 nuovi positivi e 46 guariti, calano a 9 i ricoverati

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - Sono 38 i nuovi positivi e 46 i guariti dal Covid-19 in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 224 tamponi effettuati. I dati emergono dall'ultimo bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale.

Calano da dieci a otto i ricoverati nei reparti ordinari e resta un solo paziente in terapia intensiva. Il numero degli attuali positivi scende da 1.036 a 1.028. Non si registrano altri decessi, che restano 535 dall'inizio della pandemia.

