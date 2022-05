Polizia, un albero in memoria di Giovanni Palatucci

Un albero in ricordo Giovanni Palatucci, già questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d'oro al Merito civile e riconosciuto 'Giusto tra le nazioni' per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani. La cerimonia di piantumazione si è svolta in mattinata in via Guido Rey, ad Aosta.

L'iniziativa è stata coordinata dall'ufficio relazioni esterne del ministero dell'Interno e curata dalla questura di Aosta. Davanti all'albero, donato dall'amministrazione regionale, è stato posta una targa commemorativa.