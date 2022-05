Giro: tutto pronto per il tappone alpino in Valle d'Aosta

E' tutto pronto in Valle d'Aosta per la 15/a tappa del Giro d'Italia, con partenza da Rivarolo Canavese (Torino) e arrivo a Cogne. Domenica 22 maggio, dopo aver affrontato i Gran premi della Montagna di Les Fleurs e di Verrogne, i corridori si daranno battaglia nella scalata finale di 22 km verso Lillaz, non prima di essere transitati sotto al Traguardo volante con abbuoni di Cogne.

Per la località alpina quello del Giro d'Italia è un ritorno: aveva già ospitato l'arrivo di tappa nel 1985, in occasione del 100/o anniversario dell'istituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Il tappone alpino si snoda lungo 177 km e ha un dislivello complessivo di 4.030 metri. I primi corridori al traguardo sono attesi poco prima delle 17, dopo circa cinque ore di gara.

A contorno dell'evento, e in attesa dell'arrivo della tappa, a Cogne ci si potrà calare nell'atmosfera del Giro visitando l'Open Village situato in Viale Cavagnet.

Questa sera alle 21 il concerto degli Orage darà il via alla Notte Rosa che accompagnerà le ultime ore di attesa della kermesse. Diversi gli eventi collaterali organizzati sul territorio a partire dalla mostra fotografica 'The best of cycling 2021' al Forte di Bard (aperta fino al 31 luglio).

Prima del Giro d'Italia domenica è in programma il Giro-E con partenza da piazza Chanoux ad Aosta alle 12:50 e arrivo a Lillaz dalle 15:19 dopo 60 chilometri di tappa.