Rubò un machete e aggredì addetto sorveglianza, arrestato

In esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare la polizia di Aosta ha arrestato con l'accusa di rapina impropria Domenico Mammoliti, di 35 anni di Aosta.

L'uomo è accusato di aver prima rubato un machete in un negozio di bricolage alle porte di Aosta e poi di aver spintonato l'addetto alla sorveglianza per poi fuggire. I fatti risalgono al 26 aprile scorso.