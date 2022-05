Doppio black-out venerdì sera ad Aosta,senza corrente 900 utenze

(ANSA) - AOSTE, 14 MAG - Hanno coinvolto poco più di 900 utenze i due black-out segnalati venerdì sera ad Aosta. Entrambi i guasti sono stati registrati alle 21.50. Uno ha riguardato la collina di Aosta ed è durato un'ora, interessando 409 contatori.

La causa è il malfunzionamento di una cabina di trasformazione in regione Saraillon: sono giunte diverse segnalazioni di rumori di esplosioni provenire dal suo interno alla sala operativa dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo dei tecnici della Deval.

L'altro guasto si è verificato nella zona centrale di Aosta.

In questo caso la distribuzione della corrente elettrica a 500 utenze è stata sospesa per 20 minuti. Il problema, in base ai primi accertamenti della Deval - intervenuta in questo caso da remoto, con il telecontrollo -, è stato in una linea interrata, forse per questioni di isolamento.

E' ipotizzabile, secondo i tecnici dell'azienda che si occupa della distribuzione di energia elettrica, che un guasto sia stato conseguenza dell'altro. (ANSA).