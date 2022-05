Comune Aosta, previsti 20 parcheggi rosa

Sono almeno venti gli "stalli rosa" ad Aosta riservati per il parcheggio a donne in stato di gravidanza o a genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Lo ha disposto la Giunta comunale. "Attualmente è previsto - si legge in una nota - che due posti siano riservati in via Vaccari in prossimità dell'ospedale Beauregard, altrettanti in corso Saint-Martin-de-Corléans (zona ex Maternità), tre posti in corso Lancieri (due nei pressi dell'Irv e uno degli uffici della società Aps), due posti in via Guédoz, nei pressi dell'ospedale "Parini", un posto in piazza San Francesco, due posti in via Guido Rey, nei pressi dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, un posto in via Ribitel nei pressi delle Poste centrali, due posti in via Piave, un posto nel parcheggio del cimitero comunale di via Piccolo San Bernardo, un posto in regione Borgnalle, sede di numerosi uffici e studi medici, un posto in corso Battaglione Aosta (sede INPS) e due posti in piazza Plouves".

Gli stalli saranno delimitati da segnaletica orizzontale (cornice rosa con all'interno il simbolo della cicogna con il fagotto) e individuati da segnaletica verticale attraverso un palo con un cartello raffigurante il simbolo della cicogna.