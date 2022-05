Frana a Gaby, presto un radar h24 e poi un muraglione alto 12 mt

In prima battuta in sistema radar, per sostituire il servizio di guardiania provvisorio e, entro la fine dell'estate, un rilevato paramessi a protezione degli abitati Serta Desor e Serta Desout e della regionale 44: sono gli interventi previsti dalla Regione dopo la frana di massi e fango caduta la notte tra il 5 e il 6 maggio scorsi sulla strada della valle del Lys, all'altezza del comune di Gaby. Intanto da giovedì 12 maggio sarà ampliato l'orario di apertura diurna della strada, dalle 6.30 alle 20, coinvolgendo personale regionale e volontari della protezione civile.

"Gli approfondimenti svolti dai geologi regionali indicano - fa sapere la Regione - una situazione che, pur rimanendo di elevata pericolosità, consente però di adottare misure finalizzate alla continuità di utilizzo della strada regionale".

Per questo è partita "la procedura per la fornitura e la installazione di un avanzato sistema radar tipo Doppler, da posizionare a controllo di nuovi e possibili crolli. Il sistema, che permetterà di monitorare il versante h24", quindi anche di notte, "in qualsiasi condizioni di visibilità, sarà sottoposto a progressive fasi di taratura". Il muraglione "in fase di progettazione, sarà realizzato in terra armata opportunamente rinverdita e si estenderà per circa duecento metri", con "un'altezza fuori terra compresa tra gli 8 e i 12 metri. L'allestimento del cantiere è previsto entro il mese di giugno e i lavori saranno ultimati prima della fine dell'estate".