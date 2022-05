Start Cup Piemonte Valle d'Aosta, in gara idee d'impresa

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Torna anche quest'anno la business competition Start Cup Piemonte Valle d'Aosta, che ha l'obiettivo di far nascere startup innovative. Il concorso - promosso dagli incubatori I3P del Politecnico di Torino, 2i3T dell'Università di Torino e Enne3 del Piemonte Orientale - è alla diciottesima edizione e si articola in due fasi: fino al 20 giugno saranno raccolte le idee imprenditoriali, dal 21 giugno al 27 luglio i business plan in vista della selezione finale. Il montepremi è di oltre 60.000 euro in denaro e servizi. Sono previsti premi speciali dedicati a tematiche tecnologiche e settori come la Space economy e la sostenibilità delle città.

La Start Cup Piemonte Valle d'Aosta è promossa nell'ambito del Pni - Premio Nazionale per l'Innovazione dagli incubatori I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T, Incubatore di Imprese dell'Università degli Studi di Torino, ed Enne3, Incubatore di Imprese del Piemonte Orientale.

Fino a oggi la competizione ha coinvolto oltre 7.000 aspiranti imprenditori divisi in team che hanno presentato un totale di oltre 3.450 idee d'impresa e 1.750 business plan. Il montepremi complessivo di oltre 1,3 milione di euro ha sostenuto finora la nascita di oltre 160 imprese che occupano più di 1.300 addetti.

"La Regione Piemonte attraverso il Fondo Sociale Europeo.ha stanziato 15 milioni di euro per le start up. Fioriscono tante iniziative e siamo soddisfatti di dare il nostro sostegno. E' un periodo in cui le aziende hanno anche tanti timori", ha sottolineato l'assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. (ANSA).