Problema in galleria, chiusa A5 tra Morgex e Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 10 MAG - E' chiuso dalla notte tra lunedì 9 e martedì 10 maggio il tratto dell'autostrada A5 tra Morgex e Courmayeur in direzione del traforo del Monte Bianco. La causa è un problema nella galleria Pré-Saint-Didier Nord emerso durante una manutenzione programmata, quindi con viabilità che era già interrotta: "Al momento di mettere in tensione un cavo e di fissarlo alla volta ha ceduto il supporto, fortunatamente senza alcun guaio", spiega Paolo Vietti, presidente della società Rav, che gestisce la tratta. Di conseguenza "si sono resi necessari approfondimenti tecnici che non hanno consentito la riapertura al traffico negli orari programmati". Le verifiche "sono tuttora in corso". Al momento "si sta operando, previa rimozione dei cantieri nella carreggiata opposta, alla installazione di un doppio senso di circolazione ai fini della riammissione del traffico in direzione nord, oltre lo svincolo di Morgex".

Riguardo ai tempi dell'attivazione del doppio senso, "penso che potrebbe avvenire già nella giornata di domani". I lavori notturni di manutenzione erano "relativi alle travi di copertura piana per un'estensione complessiva di circa 40 metri". (ANSA).