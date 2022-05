Casa, da luglio nuove domande per mutui agevolati in Vda

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione che prevede le disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell'edilizia residenziale. Le domande di mutuo prima casa potranno essere nuovamente presentate dal primo luglio 2022 "con nuove regole che prevedono la semplificazione dei procedimenti per ridurre i tempi di erogazione dei mutui, il rientro delle rate di mutuo con cadenza mensile per incrementare la pronta disponibilità sul fondo di rotazione e una premialità per le abitazioni a risparmio energetico, incrementando l'importo da 180.000 a 200.000 euro per gli immobili a classificazione energetica A o superiore" spiega l'assessore Carlo Marzi.

"La riattivazione dei mutui sospesi dall'inizio del 2020 - aggiunge - è un'importante opportunità per le famiglie valdostane che sommata al contributo in conto interessi per i mutui bancari completa il quadro di interventi a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati nei centri storici dopo un periodo di assenza di misure a sostegno dell'edilizia residenziale".