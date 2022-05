Sorpreso con cocaina e eroina in stazione a Chatillon, arrestato

Un ventunenne di origine senegalese, Babacar Gueye, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent per possesso di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno fermato per un controllo alla stazione ferroviaria di Chatillon, trovandolo in possesso di circa 20 grammi tra eroina e cocaina. In arrivo da Torino, è risultato avere diversi precedenti di polizia che, secondo i carabinieri, lo farebbero ritenere dedito allo spaccio di droga. Si trova in carcere a Brissogne in attesa dell'udienza di convalida.