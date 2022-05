Arte e cultura come fattori resilienza, incontro a Chatillon

"Arte e cultura come fattori di resilienza e sviluppo del territorio": è questo il tema dell'incontro in programma al comune di Chatillon, sabato 7 maggio, tra il critico e curatore d'arte contemporanea Giacinto Di Pietrantonio e Vittorio Falletti, economista della cultura dell'Università di Torino. L'evento è stato organizzato nell'ambito di un programma di incontri sul tema della resilienza che ha già visto la partecipazione di scrittori, ricercatori e medici, tra i quali Alberto Mantovani, presidente e direttore scientifico e della Fondazione Humanitas per la Ricerca.

I temi trattati vanno dall'individuazione dei fattori che favoriscono lo sviluppo di una comunità creativa alle modalità con le quali artisti - affermati ed emergenti - hanno saputo reagire alle difficoltà poste dal lungo periodo di pandemia.

Falletti, economista della cultura, museologo e critico d'arte, è docente presso l'Università di Torino dopo aver insegnato molti anni all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e nell'ambito di master internazionali. Di Pietrantonio, curatore e critico d'arte, per lunghi anni docente a Brera e direttore della GAMeC, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, è stato vice direttore di FlashArt, direttore della Biennale d'Arte del Kosovo, curatore della rassegna Passaggi ad Oriente alla Biennale d'Arte di Venezia e responsabile delle Arti Visive per la Regione Abruzzo.