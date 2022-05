Sanità: Giunta approva fabbisogno medici in Vda

(ANSA) - AOSTA, 02 MAG - La Giunta regionale ha approvato il fabbisogno formativo dei medici del Servizio sanitario regionale e riguarda 24 specializzazioni.

Per incentivare "la formazione specialistica e favorire la permanenza dei medici specialisti nelle strutture del Servizio sanitario regionale" la Giunta ha inoltre approvato il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali relativi alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'università di Torino per l'intera durata del corso di studi (4-5 anni). Nel dettaglio, sono due contratti in malattie dell'apparato cardiovascolare della durata di quattro anni; uno in malattie dell'apparato digerente; uno in medicina d'emergenza-urgenza; uno in medicina interna; uno in nefrologia; uno in neurologia; uno in urologia. La spesa complessiva è di 894.000 euro.

L'effettiva attivazione dei contratti e subordinata "al completamento dell'iter autorizzativo da perfezionarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca con l'Università di Torino oltre che al bando di concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2021/2022", spiegano dalla Regione. (ANSA).