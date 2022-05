Aereo militare sorvola Aosta a bassa quota, era un addestramento

(ANSA) - AOSTA, 02 MAG - Un aereo militare da trasporto è stato notato volare a bassa quota nella zona di Aosta e in particolare avvicinarsi alla pista del vicino aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe. Nel pomeriggio sono state diverse le segnalazioni di cittadini sui social.

Si tratta di un "C-130J della 46/a Brigata Aerea di Pisa" che, fa sapere l'Aeronautica militare, interpellata al riguardo, "ha effettuato una missione addestrativa con avvicinamenti all'aeroporto di Aosta regolarmente autorizzata e secondo tutte le previste norme di sicurezza del volo".

L'Aeronautica militare ricorda che "gli equipaggi militari per mantenere elevati gli standard operativi hanno bisogno di addestrarsi continuamente" in modo da poter "assolvere prontamente le missioni che sono chiamati a svolgere al servizio del Paese". (ANSA).