Due nuovi Maestri del lavoro in Valle d'Aosta. Si tratta di Silvano Dalbard e Anna Nigra. La cerimonia di consegna del riconoscimento si svolgerà in occasione della Festa del lavoro, domenica primo maggio, alle 11, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta.

L'onorificenza - come si legge in una nota - è conferita con Decreto del Presidente della Repubblica "ai lavoratori che, nel corso della loro esperienza professionale, si sono distinti per perizia, laboriosità, condotta morale e anzianità di occupazione".