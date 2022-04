Covid: Usl avverte, ancora troppi contagi in Valle d'Aosta

"Dobbiamo capire se questi contagi dipendono dalle vacanze pasquali o dall'allentamento delle misure restrittive. Al momento non siamo in grado di chiudere il reparto Covid-2. Non bisogna abbassare la guardia". Lo dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini, in merito all'evoluzione della pandemia in Valle d'Aosta.

"Continuiamo a registrare nuovi contagi - prosegue - in alcuni giorni arrivano a essere anche un centinaio. In media in ospedale ci sono 18-20 pazienti contagiati. Metà arrivano dal pronto soccorso e sono casi di Covid polmonare, il resto si tratta di riscontri occasionali dai reparti".

Al momento, i posti letto destinati ai pazienti Covid all'ospedale Umberto Parini di Aosta sono 26: in Neurologia 18, e in Gastroenterologia otto. A questi si aggiungono letti in Malattie infettive. "Alle difficoltà - conclude - si aggiunge la carenza di personale, legata ancora a sospensioni oltre che a nuovi casi di contagio e le ferie da concedere".