Al via rassegna 'Cambio Musica', tema 'Disseminazioni'

Sedici appuntamenti per far risuonare la musica in tutta la Valle d'Aosta. Prenderà il via il 6 maggio la rassegna "Cambio musica" il cui tema di quest'anno è "Disseminazioni". Giunta alla sua 19/a edizione, l'iniziativa è organizzata dalla Sfom e dalla scuola Suzuki che confluiscono nella Fondazione musicale Mara Ida Viglino.

Novità dell'anno è l'ambiente inusuale che ospiterà otto concerti: la palestra d'arrampicata all'aperto del castello Cantore di Aosta, dove saranno celebrati anche i 150 anni dalla fondazione delle truppe alpine. Ci saranno anche delle navette che partiranno dalla Cittadella di via Garibaldi per arrivare al castello. In caso di mal tempo i concerti si terranno nell'auditorium della caserma Cesare Battisti di Aosta.

La rassegna raccoglie le produzioni di punta della scuola, "rispecchiando la varietà della sua offerta formativa", spiegano gli organizzatori. Ci saranno alcuni ospiti d'eccezione "fra cui Enrico Gabrielli, uno tra i fondatori dei Calibro 35, l'organista di fama internazionale Alessio Corti, il violinista polistrumentale Antonio Capelli e il rinomato compositore e pianista Daniele Furlati, allievo e stretto collaboratore del maestro Ennio Morricone".

Il primo appuntamento è il 6 maggio all'area verde di Gressan, con "Il disadattato e la sua orchestra", un seminario di due giorni che culminerà domenica 8 maggio alle 11 con una marching band per le vie di Aosta.

Tutti i concerti vanno prenotati sul sito della Fondazione musicale.

"La logica della disseminazione - spiega il coordinatore della rassegna, Enrico Montrosset - riguarda non solo l'apertura al territorio ma anche il seme come qualcosa di cui bisogna avere cura. Ogni ragazzo si avvicina alla musica in modo ampio, come qualcosa di educativo ma anche esistenziale".