Vigili del fuoco e forestali, 'politica rispetti impegni presi'

(ANSA) - AOSTA, 23 APR - "Come organizzazioni sindacali di categoria vigileremo attentamente affinché gli impegni che la parte politica ha preso con i rappresentanti sindacali della Cgil, del Savt, del Conapo e dei delegati dei due Corpi, nel corso dell'incontro tenutosi nella giornata del 20 aprile, vengano rispettati: primo fra tutti l'invio entro il 30 giugno, alla Commissione paritetica, della bozza di norma attuativa per l'equiparazione previdenziale inerente al personale del Corpo forestale". Così in una nota le tre organizzazioni sindacali a seguito dello sciopero di mercoledì scorso del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e dei forestali, protagonisti sotto palazzo regionale di una silenziosa manifestazione di protesta. Uno sciopero a cui ha aderito "la stragrande maggioranza del personale" dei due corpi " e che ha "voluto essere un segnale forte: se sarà necessario la protesta continuerà e la prossima volta non sarà più 'silenzio'".

Secondo le organizzazioni dei lavoratori le risposte della parte politica "si devono tradurre in fatti concreti ed in indirizzi precisi": l'amministrazione regionale "non si può trincerare dietro a presunti incontri mensili avvenuti con le organizzazioni sindacali confederali, considerato che le oo.ss.

della funzione pubblica non sono state sentite rispetto alle tematiche che più affliggono" i due corpi, "come dimostra anche l'esito delle ultime procedure di raffreddamento, tutte conclusesi negativamente". (ANSA).