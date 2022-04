Maltempo, in Vda allerta gialla per precipitazioni intense

(ANSA) - AOSTA, 23 APR - Il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' (indice 1 su una scala crescente da uno 1 a 3) in vista delle "precipitazioni intense" attese dal pomeriggio per le prossime 12 ore, in particolare nella parte sud-orientale della regione, dove saranno "forti localmente molto forti". Saranno possibili "frane superficiali, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari". Qui e sulla dorsale alpina - dove le precipitazioni saranno "moderate localmente forti" - sono attese inoltre "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza". La quota neve è prevista a 2.000-2.200 metri, in calo a 1.600-1.800 metri. Sono attese "deboli nevicate dalla sera di oggi a 1.600-1.800 metri, in calo domattina a 1.200-1.400 metri". Si cumuleranno al massimo "10-15 cm" sulla dorsale alpina a 1800 metri, "meno altrove". Per la zona centrale della regione non sono segnalate allerte.

L'ufficio meteo regionale prevede per domenica un cielo "molto nuvoloso, con precipitazioni più significative al mattino in alta valle, neve a 1.200-1.400 metri; schiarite più ampie dal pomeriggio, in particolare in media e bassa valle". Lunedì 25 aprile è attesa invece "nuvolosità irregolare, con schiarite alternate a deboli precipitazioni, più probabili sui confini e nel pomeriggio presso il Piemonte, neve da 1.800 a 2.200 metri".

(ANSA).