25 aprile: traforo Monte Bianco, 90 minuti di coda verso Francia

(ANSA) - AOSTA, 23 APR - Lunghe code si registrano al traforo del Monte Bianco in occasione del Ponte del 25 aprile. Il tempo di attesa sul piazzale italiano per i veicoli diretti in Francia è di un'ora e mezza. Traffico intenso è segnalato anche sul lato francese della galleria per chi arriva in Italia. (ANSA).