Scuola: tribunale Aosta, scatti anzianità a educatori precari

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - Gli scatti di anzianità spettano anche agli educatori precari: è stata pronunciata oggi la sentenza di primo grado che ha accolto i ricorsi presentati da tre lavoratori del Convitto regionale 'Federico Chabod' di Aosta, condannando la Regione Valle d'Aosta a un risarcimento pari a più di 40.000 euro, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute per affrontare il procedimento. Lo fa sapere la Cisl scuola Valle d'Aosta, che ha patrocinato i tre ricorrenti.

"Si tratta - dichiara Alessia Démé, segretaria Cisl scuola Vda - della prima sentenza pronunciata in Italia nei confronti degli educatori, che fa il paio con l'altrettanto vittoriosa sentenza di primo grado pronunciata una settimana fa nei confronti di altri due docenti patrocinati dal sindacato e che testimonia, ancora una volta, l'impegno e l'attenzione che la Cisl scuola Valle d'Aosta riserva ai suoi iscritti e, in particolare, ai precari".

"Con la propria sentenza, - spiega Démé - il tribunale di Aosta, applicando principi giurisprudenziali ormai da tempo consolidati, ha ancora una volta condannato l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e affermato il diritto alla maturazione dei cosiddetti scatti di anzianità anche durante il periodo di precariato e, di conseguenza, il diritto per i precari di percepire una retribuzione corrispondente a quella spettante". (ANSA).