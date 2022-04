Meteo, in Vda previsto maltempo per il Ponte del 25 aprile

Dopo le festività pasquali all'insegna del cielo sereno, il Ponte del 25 aprile in Valle d'Aosta si annuncia con condizioni in peggioramento. L'ufficio meteo regionale prevede infatti un cielo "perturbato fino a lunedì".

Il brutto tempo è atteso da sabato, quando il cielo sarà "da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni moderate, anche localmente molto intense sui rilievi meridionali e orientali.

Limite neve in calo verso 1800 metri in serata" e temperature massime previste in diminuzione. Sono attese "schiarite a partire da martedì, ampie mercoledì".