Forza Italia, Luca Girasole responsabile per la città di Aosta

L'ex assessore comunale di Aosta Luca Girasole ha aderito a Forza Italia ed è stato nominato responsabile degli azzurri per la città capoluogo.

"Mi ha colpito e appassionato l'entusiasmo generato attorno a questo progetto, che sta crescendo sul territorio e che sta diventando la casa naturale dei moderati di centro valdostani.

Nelle prossime settimane saremo presenti sul territorio, tra la gente, per ascoltare la voce dei cittadini e per raccogliere le loro relative istanze. Solo così la politica può tornare a essere credibile, specialmente in questo periodo", ha dichiarato il già assessore alle Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e pari opportunità del Comune di Aosta.

"Luca è per noi - commenta Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia - un vero valore aggiunto, un amministratore locale che ha saputo negli anni lavorare con la gente e per la gente, sapendone ascoltare le esigenze e cercando nel contempo di dare loro sempre una risposta, capacità sempre più rara nella politica di questi tempi. Proprio per queste sue indiscusse qualità, abbiamo deciso di nominare Luca Girasole responsabile di Forza Italia per la città di Aosta. Sono certa che saprà fare un ottimo lavoro, di concerto con i nostri eletti in Consiglio comunale".