Ambiente, a luglio e agosto torna Trekking Nature

"La flora e la fauna di montagna alla luce dei cambiamenti climatici: nuovi animali fantastici?" è il tema dell'edizione 2022 di Trekking Nature- edizione 2022.

L'iniziativa si svolgerà nei mesi di luglio e agosto ed è articolata in nove turni di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, stabiliti in base all'età dei partecipanti, compresa tra i 7 e i 14 anni (un turno aggiuntivo potrà essere attivato qualora il numero di richieste di partecipazione ecceda la disponibilità preventivata).

"I ragazzi, accompagnati da personale specializzato, effettueranno escursioni in ambiente alpino, parteciperanno a giochi e attività legate alla scoperta della montagna, connesse a tematiche di educazione ambientale e rispetto del territorio, con particolare riguardo al tema di quest'anno" si legge in una nota. Il termine delle iscrizioni è il 23 maggio.