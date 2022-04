Pasqua: carabinieri, controlli rafforzati in Valle d'Aosta

Con l'obiettivo di garantire "una Pasqua sicura ai residenti e ai turisti che trascorreranno le vacanze pasquali in Valle d'Aosta" i carabinieri del Gruppo Aosta hanno predisposto un "piano di controllo straordinario del territorio".

Saranno impiegati, fa sapere l'Arma, circa 160 militari delle Compagnie di Aosta e Saint-Vincent/Châtillon coadiuvati anche da squadre del Nucleo investigativo per il pattugliamento del territorio. E' prevista una serie di controlli con "pattuglie a piedi, a bordo di autoradio, moto" che "in abiti civili sorveglieranno tutto il territorio della Regione compresi gli impianti sciistici".

Nei pressi delle chiese e nelle principali piazze "saranno attivi posti di controllo dei carabinieri" e sarà incrementata la presenza dei militari nelle vicinanze "di abitazioni e stabili incustoditi per prevenire i furti". Previsti anche controlli per "l'accertamento dello stato di ebbrezza di chi si fosse messo alla guida del proprio autoveicolo dopo aver bevuto" e "nei confronti di potenziali assuntori di sostanze stupefacenti".

Intensificati anche i tradizionali servizi svolti per il contrasto alla microcriminalità con unità antiborseggio e i controlli sulle piste e nei rifugi.

Previste verifiche anche riguardo al rispetto delle norme in materia di somministrazione dei prodotti alimentari e bevande e di quelle sul Covid-19.