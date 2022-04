Siderurgia, Cogne AS approva bilancio sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione di Cogne Acciai Speciali ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021. "Per il quinto anno - si legge in una nota dell'azienda siderurgica - con la ratifica e la pubblicazione del report di trasparenza e responsabilità, la Cogne Acciai Speciali rinnova e rafforza il proprio impegno per una produzione più consapevole e per uno sviluppo sempre più sensibile a quei principi che caratterizzano una gestione aziendale attenta alle persone, all'ambiente, alla comunità locale e al rispetto dei diritti umani".

"Riteniamo che un modello di sviluppo sostenibile praticabile - spiega il Presidente della Cogne Acciai Speciali, Giuseppe Marzorati -sia sostenuto dall'utilizzo di energie rinnovabili e sui principi dell'economia circolare e, di conseguenza, sviluppiamo le nostre attività operative per esserne attori principali ogni giorno: se l'utilizzo delle nuove tecnologie anche digitali è lo strumento da impiegare, l'obiettivo è utilizzare al massimo il potenziale di ogni risorsa generando così valore per tutti e riducendo al minimo i rifiuti. I principii dell'economia circolare pervadono ogni nostra attività e, in particolare, governano la gestione dei rifiuti e l'utilizzo responsabile di tutte le risorse naturali".

"Lo sviluppo sostenibile che perseguiamo si basa su progetti realistici - conclude Marzorati -, parte integrante del nostro piano di investimenti pluriennale da oltre 100 milioni di euro.

Oltre il 30% sono dedicati a tematiche ambientali, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di buon governo aziendale, investimenti in ambito Esg, mentre il 70% del piano pluriennale è focalizzato in investimenti in impianti e tecnologia innovativa, nella formazione e nella digitalizzazione delle informazioni".