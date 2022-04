Accordo Adu-Sinistra italiana, per una Valle d'Aosta aperta

Una Valle d'Aosta verde, aperta, di sinistra: è l'obiettivo dell'accordo tra Adu (Ambiente diritti uguaglianza) e Sinistra Italiana che è stato siglato oggi ad Aosta. "Per noi si realizza un sogno - ha detto Daria Pulz (Adu) - ovvero quello di guardare oltre le montagne, che sono meravigliose ma chiudono l'orizzonte. L'accordo risponde alla finalità di aprire il movimento alla collaborazione con la politica nazionale ed europea. Abbiamo trovato in Sinistra Italiana i fili della nostra politica, dal pacifismo agli investimenti nella sanità pubblica, dalle tasse sui ricchi all'accoglienza di tutti i migranti".

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ha spiegato: "Ci sono casi in cui è facile riconoscersi e tra noi è stato immediato. Ambiente, diritti e uguaglianza sono anche i nostri temi. Abbiamo lavorato insieme e abbiamo costruito una convergenza".

A spiegare come si articola l'accordo è stato Mirko Billet (Adu). “Ci sono vari punti cardine. Il primo è la mutua promozione, ovvero Adu promuoverà a livello locale l’iniziativa politica di SI. Allo stesso modo Sinistra italiana promuoverà in Parlamento iniziative sui temi comuni di carattere nazionale e locale. Si avvierà poi una collaborazione, oltre che a livello nazionale, anche con i referenti piemontesi di SI, valorizzando le iniziative di interesse comune a livello locale e interregionale". "Terzo punto, certamente fondamentale, saranno le consultazioni elettorali future di carattere nazionale e locale. In questo contesto SI e Adu, intendono promuovere un mutuo sostegno sia in termine di campagna elettorale sia in termini di eventuali candidature, valutandone volta per volta l’opportunità politica che possa massimizzare il risultato" ha aggiunto. Per rendere questa collaborazione "fattiva e tangibile", l’accordo prevede la presenza di un invitato permanente di Adu alla Direzione Nazionale di Sinistra Italiana e di due invitati permanenti alle riunioni dell’Assemblea nazionale".