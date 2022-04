Torna Due mesi in positivo, 69 posti disponibili

E' in programma dal 13 giugno al 12 agosto l'edizione 2022 dell'iniziativa di Servizio civile regionale "Due mesi in positivo", caratterizzata dalla presentazione di 24 progetti per un totale di 69 posti disponibili (cinque riservati a favore di giovani con disabilità o in situazione di disagio). Lo ha comunicato l'assessorato regionale delle Politiche giovanili.

Come si legge in una nota, l'iniziativa "vuole essere uno stimolo" per i giovani di età compresa tra i 16 anni e i 18 anni, compiuti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione, "di poter vivere un'esperienza di impegno sociale, di scoprire altre realtà e di fare nuove amicizie in un periodo così complesso, a causa della situazione sanitaria emergenziale che continua ad affliggere il mondo intero". Tutte le informazioni sono consultabili e scaricabili sul canale tematico "Servizio civile" del sito istituzionale regionale e sul portale web "QuiJeunes Vda".