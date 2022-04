Covid, in Valle d'Aosta scatta quarta dose a soggetti fragili

In Valle d'Aosta scatta la somministrazione della quarta dose di vaccino Anti Covid-19. Lo ha comunicato l'Usl precisando che potranno essere vaccinati - purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ultima somministrazione - gli "over80", gli ospiti delle strutture residenziali per anziani, i soggetti fragili "over60". La prenotazione negli hub sarà disponibile sul portale di Poste Italiane a partire dalle 10 di giovedì 14 aprile per i soggetti di età superiore agli 80 anni e a partire dalla metà della settimana successiva anche per gli ultrasessantenni "fragili".

È sempre possibile, per le categorie aventi diritto, anche il libero accesso alla vaccinazione, senza prenotazione, presso gli hub vaccinali. Gli ospiti delle strutture residenziali per anziani saranno contattati per la vaccinazione da parte dell'Usl.