Regione: Uv, rinviato il Conseil fédéral di mercoledì

E' stato rinviata, a una data ancora da stabilire, la riunione del Conseil fédéral dell'Union Valdotaine che era in programma nella serata di domani, mercoledì 13 aprile, a Quart. Il punto principale all'ordine del giorno del 'parlamentino' unionista avrebbe dovuto essere l'evoluzione delle trattative per risolvere la crisi politica in Regione.

Se durante le "consultazioni" di giovedì scorso tra gli autonomisti e gli altri partiti l'ipotesi di una nuova maggioranza a 22 con la Lega sembrava aver preso piede, ora i movimenti si devono confrontare con gli umori della base.

Durante la riunione di ieri, lunedì 11 aprile, del Comité fédéral sono infatti emerse differenti posizioni. Non è stato quindi trovato un accordo: alcuni membri del direttivo Uv vorrebbero che l'intesa fosse estesa a più forze politiche, altri preferirebbero andare avanti con una trattativa soltanto con la Lega. Inoltre non sono mancati veti incrociati su altri partiti e movimenti.