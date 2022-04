Casinò: Albert Lanièce,risposta a accuse incapacità politici Vda

(ANSA) - AOSTA, 11 APR - L'annullamento della sentenza della Corte dei Conti sui finanziamenti al Casinò di Saint-Vincent da parte della Corte Costituzionale è "l'esemplare risposta a chi, in Valle e fuori, ha accusato con violenza la classe politica valdostana di incapacità e malafede, mentre si salvava una azienda da 800 posti di lavoro". Così il senatore valdostano Albert Lanièce (Gruppo per le Autonomie) interviene su Twitter in merito all'annullamento da parte della Consulta della sentenza con cui la Corte dei Conti aveva condannato a un risarcimento da 16 milioni di euro 18 consiglieri regionali, attuali e passati, che nel 2014 avevano deliberato una ricapitalizzazione da 60 milioni per il Casinò di Saint-Vincent.

Nell'ambito del procedimento contabile, Albert Lanièce era stato assolto già in primo grado. (ANSA).