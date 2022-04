Incidente stradale a Sarre, due feriti gravi

Due uomini di 51 e 60 anni, residenti in Valle d'Aosta, sono ricoverati in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale regionale a causa delle ferite riportate in uno scontro frontale tra avvenuto ieri sera a Sarre. L'incidente è' avvenuto poco dopo le 21,30 sulla statale 26 all'altezza della rotonda di frazione Maillod-Saint-Maurice e sono rimaste ferite altre tre persone (due uomini e una donna, le loro condizioni non sono gravi).

L'impatto è stato violento: per estrarre i feriti dai mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra taglio. Sul posto anche i tecnici dell'Anas e il personale del 118 che ha subito portato i feriti in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.