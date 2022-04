Stalking: pedinamenti e telecamere per seguire la ex, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 09 APR - Un uomo di 48 anni residente in Alta Valle è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della stazione di Valpelline su ordinanza del gip del tribunale di Aosta. E' indagato per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Alla fine del 2021 era già sottoposto a un divieto di avvicinamento e comunicazione con qualsiasi mezzo nei confronti della donna. Una misura che, secondo gli inquirenti, non ha però rispettato: da allora ha infatti messo in atto pedinamenti, impiegato telecamere per osservare i movimenti della ex compagna e fatto telefonate anche con numeri diversi, provocando una situazione di ansia alla donna e ai suoi familiari. Condotte che hanno portato i militari a eseguire nuove indagini a seguito delle quali la procura (pm Manlio D'Ambrosi) ha chiesto al gip un aggravio della misura cautelare. (ANSA).