Mostre, aperta ad Aosta 'Marco Jaccond. Autour de Marcel Proust'

(ANSA) - AOSTA, 09 APR - E' stata inaugurata venerdì 8 aprile e resterà aperta al pubblico fino al 28 agosto 2022, nella chiesa di San Lorenzo di Aosta, la mostra 'Marco Jaccond.

Autour de Marcel Proust (1871-1922)'. L'esposizione, a ingresso gratuito, è realizzata dalla Struttura Attività espositive e promozione identità culturale dell'assessorato dei Beni culturali. Curata da Daria Jorioz, propone un progetto inedito dell'artista valdostano Marco Jaccond, creato per il centenario della morte dello scrittore francese Marcel Proust e in omaggio alla sua opera monumentale 'À la recherche du temps perdu', pubblicata in sette volumi tra il 1913 e il 1927.

La mostra si compone di una ricca selezione di carte a tecnica mista, realizzate negli ultimi anni da Marco Jaccond, che così introduce questa sua nuova ricerca artistica: "Tengo subito precisare che non ho inteso illustrare la Recherche (opera per nulla idonea ad intendimenti di tal genere), bensì che ho cercato di evocare stati d'animo, situazioni poetiche, elementi narrativi riconducibili a quello spirito filosofico ed esistenziale di fondo che permea tutto il capolavoro proustiano".

"La 'sottile epidermide della pittura' di cui parla Proust a proposito dei maestri del passato - scrive Daria Jorioz nel catalogo - viene indagata da Jaccond con rinnovato vigore, attualizzata nella sua intrinseca caducità, enfatizzata nella trasparenza di ali di farfalla incollate sui fogli, ricercata nelle fotografie antiche rielaborate con interventi di geniale pregnanza, delimitata dai tratti di carboncino che incorniciano immagini di paesaggi, architetture, volti, citata nella scelta di inserire in alcune carte le copie di disegni cinquecenteschi a sanguigna". (ANSA).