Covid, 62 nuovi positivi e 57 guariti in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 09 APR - Sono 62 i nuovi casi di Covid e 57 le guarigioni nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta a fronte di 652 tamponi effettuati. I dati emergono dall'ultimo bollettino quotidiano emesso dall'amministrazione regionale.

I ricoverati (nessuno in terapia intensiva) sono in calo, da 16 a 13, mentre il numero degli attuali contagiati è in lieve aumento (da 1.184 a 1.189).

Restano 527 le vittime dall'inizio della pandemia. (ANSA).