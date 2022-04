Elezioni: comitato, stop a referendum è sorprendente

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - "E' una decisione sorprendente visto che il tema della ammissibilità alla procedura di referendum propositivo di norme elettorali era già stato esaminato in passato dalla Commissione e, con decisione del 6 giugno 2007, era stato ammesso il referendum propositivo su ben quattro proposte di legge regionale di iniziativa popolare in materia elettorale. E' un grave passo indietro in materia di strumenti di democrazia diretta". Lo scrive in una nota il Comitato per la riforma elettorale dopo che il referendum proposto è stato dichiarato inammissibile. "Il comitato intende valutare la possibilità di un ricorso - si legge ancora - contro un provvedimento che crea un grave precedente negativo.

In ogni caso la campagna referendaria comunque prosegue e il comitato intende attivare l'altro strumento di democrazia diretta a disposizione dei cittadini: il Referendum consultivo. E' uno strumento più agile che non richiede un esame preventivo di ammissibilità, si può attivare rapidamente a la consultazione si può svolgere nell'arco di pochi mesi permettendo alla popolazione di esprimersi rispetto ad una riforma che è quanto mai necessaria". (ANSA).