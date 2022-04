Carabinieri, generale Micale in visita al comando Gruppo Aosta

Ha fatto visita al comando Gruppo dei carabinieri di Aosta il generale di corpo d'armata Gino Micale, dall'8 gennaio comandante interregionale carabinieri 'Pastrengo', organo di alta direzione territoriale dell'Arma dei carabinieri delle legioni Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, con sede a Milano.

Accolto dal comandante di gruppo, il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, il generale nella giornata di mercoledì 6 aprile ha voluto rivolgere un saluto ai carabinieri della componente territoriale operanti in Valle d'Aosta. L'alto ufficiale, fa sapere il Gruppo dei carabinieri di Aosta, "ha espresso il proprio apprezzamento per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché per il contenimento della diffusione della pandemia, sottolineando la straordinaria importanza delle attività di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolte dai carabinieri della Valle d'Aosta, anche nelle realtà locali più periferiche della Vallée, a favore della comunità valdostana che 'ci accoglie'". Ha anche evidenziato "come i carabinieri che svolgono servizio in questa splendida Regione devono 'amare la montagna che è parte integrante della storia e della cultura valdostana'".

Il generale Micale poi non ha voluto far mancare il suo supporto e la sua vicinanza ai reparti dell'Arma che "sono presidi di legalità e di prossimità" visitando la stazione di La Thuile.