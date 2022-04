Scuola, a Pollein raccolta fondi per far nascere un teatro

Una campagna di crowdfunding per avviare un laboratorio e una compagnia teatrale formata da alunni ed ex alunni dell'Istituto Emilius 3 e dagli abitanti di Pollein: la raccolta fondi 'Pollein in scena'- che punta a raccogliere 5.000 euro entro il 15 giugno - è stata selezionata nell'ambito di 'Donoscuola', il progetto realizzato da Fondazione Crt per promuovere un percorso di formazione e affiancamento delle scuole piemontesi e valdostane sulla raccolta fondi, la cultura della donazione e della solidarietà.

Il laboratorio teatrale, che verrà avviato nel corso dell'anno scolastico 2022-23, in base ai fondi raccolti, potrà diventare pluriennale e sarà diviso in due parti: una, in orario scolastico, rivolta agli alunni della scuola primaria di Pollein e un'altra, in orario serale, rivolta ad adulti ed ex allievi.

Questo secondo gruppo gestirà anche la nascita e lo sviluppo di una compagnia teatrale a Pollein che potrà utilizzare gli spazi del Comune.

Per la dirigente scolastica Stefania Nappo "si intende vivere l'esperienza teatrale come opportunità di coesione sociale e come luogo in cui l'educazione intergenerazionale" tra "bambini, adulti e anziani possa realizzarsi appieno".

"Contribuiamo - affermano il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia, e il segretario generale, Massimo Lapucci, - a riportare la scuola al centro della comunità e a consolidare questo legame".