Regione: Pd, per ora 'governissimo' è esercizio di fantasia

"Al momento è oggettivamente un esercizio di fantasia". Lo dice il segretario del Pd, Luca Tonino, in merito all'ipotesi di 'governissimo' emersa a seguito dell'uscita di Pierluigi Marquis dalla maggioranza in Regione.

"Si riparta dai 18, non c'è una crisi politica in corso, una maggioranza c'è. A partire da questo nucleo si facciano degli incontri, solo dopo le forze politiche esprimeranno le loro opinioni. Prima è esercizio di fantasia".