Covid: aumento ricoveri, secondo reparto Parini resta aperto

"Purtroppo stanno aumentando i ricoveri e terremo il Covid-2 a disposizione almeno fino a quando non avremo valutato l'impatto delle due fiere e di Pasqua". Lo spiega il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini. Al momento i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta a causa del virus sono 27. "Otto sono nel secondo reparto allestito in Gastroenterologia e in cui abbiamo già attivato 10 posti letto. Se sarà necessario potrà arrivare a 18 posti". Il Covid 1 è invece allestito in Neurologia. Anche se "prima o poi bisognerà riflettere sul come tornare alla normalità e prendere le decisioni necessarie, ora sento di raccomandare molta prudenza ai cittadini, soprattutto nei locali al chiuso".