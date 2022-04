Scialpinismo: Tour du Rutor, vincono i francesi Equy e Jacquemod

I francesi Samuel Equy e Matheo Jacquemod si sono aggiudicati il 20/o Millet Tour du Rutor Extreme, gara di scialpinismo a coppie che si è svolta dal 31 marzo a oggi nei comuni valdostani di Arvier, Valgrisenche e La Thuile. Si sono piazzati davanti a tutti con il tempo totale di 7:17'03'', vincendo così l'unica gara italiana 2022 del circuito 'La Grande Course' e il titolo di campioni del mondo Long distance Ismf (International skimountaineering federation).

Alle loro spalle gli azzurri Davide Magnini e Matteo Eydallin (7:19'53'') e sul terzo gradino del podio i transalpini Xavier Gachet e William Bon Mardion (7:23'08'').

Samuel e Jacquemod si sono aggiudicati la terza e ultima tappa, successo che è valso loro il balzo in cima in classifica generale. Magnini ed Eydallin avevano invece vinto la prima tappa mentre Gachet e Bon Mardion la seconda.

Gara femminile dominata dalle francesi Axelle Mollaret ed Emily Harrop (8:47'46''), seguite dalle azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada (9:13'09''). Terzo gradino del podio per la slovacca Marianna Jacercikova e la polacca Iwona Januszyk (9:24'10'').